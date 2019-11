Au Bout du Jour : sur Auvio

Ce soir :



Au bout du compte: Il est question de vieillissement et de la manière dont les scientifiques pensent pouvoir lutter contre celui-ci et prolonger la vie de l'espèce humaine. On en parle avec Eric Verdin, notre compatriote, qui dirige des recherches au sein du Buck Institute en Californie

Au Bout du monde: Un rapport de l'observatoire de la Santé et du Social pointe les recours en hausse aux services d'urgence des hôpitaux bruxellois et leur incidence. Les explications ce Dalia Fele, collaboratrice scientifique à l'Observatoire.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour