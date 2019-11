Au Bout du Jour : sur Auvio

Les rendez-vous de ce soir sont :



Au bout du compte: Il est question de suicide. Du suicide d'un enfant, en l'occurrence d'un fils, avec Brigitte Leruitte qui témoigne de son expérience dans le livre qu'elle a publié aux éditions Academia : "Sa guitare et son chat. L'histoire de Mike"

Au Bout du monde: N'exportons pas nos problèmes et donc pas notre lait vers l'Afrique, nous explique François Graas, responsable de l'information pour SOS Faim et du festival AlimenTerre. Festival qui a lancé une campagne autour de cette problématique

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour