Au Bout du Jour : sur Auvio

Ce soir:

Suite de la série consacrée aux 30 ans de la chute du mur de Berlin. Une exploration dans cet ancienne république démocratique allemande et ce qu'elle est devenure avec Nicolas Offenstadt qui a publié « Urbex RDA. L'Allemagne de l'est racontée par ses lieux abandonnés », aux éditions Albin Michel et « Le pays disparu »chez Gallimard

Puis, comme chaque fin de semaine, on retrouve Olivier Nederlandt qui nous présente le sommaire du magazine transvesale de demain midi.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS