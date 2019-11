Au Bout du Jour : sur Auvio

Exceptionnellement trois rendez-vous ce soir dans Au bout du jour:



Au bout du compte : L'histoire de deux familles et d'une maison à Nuremberg. Ou, quand un descendant d'une famille juive de Bruxelles retrouve à Nuremberg les traces de sa famille et la maison qui fut la leur avant l'avènement du nazisme. Et l'histoire du nouveau propriétaire, professeur d'origine belge, qui avec ses élèves a souhaité écrire cette histoire de familles pour que la conscience des crimes du nazisme persiste.

Au bout du monde : Suite de notre évocation de la chute du mur de Berlin il y a 30 ans avec ce soir, un reportage de Willy Estersohn réalisé quelques semaines avant la chute du mur, du côté est, et des archives sonores.

Au bout du Fil : Toujours autour de cet anniversaire de la chute du mur, on revient avec l'ancienne présidente de la Lettonie, Vaira Vike Freiberga, sur le climat de l'époque dans ces régions de l'autre côté du rideau de fer.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS