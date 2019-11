L’histoire de deux familles et d’une maison à Nuremberg. Ou, quand un descendant d’une famille juive de Bruxelles retrouve à Nuremberg les traces de sa famille et la maison qui fut la leur avant l’avènement du nazisme. Et l’histoire du nouveau propriétaire, professeur d'origine belge, qui avec ses élèves a souhaité écrire cette histoire de familles pour que la conscience des crimes du nazisme persiste.

Émission Au Bout du Jour