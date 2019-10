Voici les deux rendez-vous de ce soir :



Au bout du compte : 25 ans après, retour sur le scandale de l'Ordre du temple solaire, une secte qui a fait des dizaines de morts, avec tout d'abord le témoignage d'un survivant, Thierry Huguenin.

Au bout du monde : Le regard et l'analyse du sociologue français Gérald Bronner sur ce phénomène sectaire mais aussi des idées et des croyances et naïvetés volontaires.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS