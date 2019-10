Au Bout du Jour : sur Auvio

Voici les deux rendez-vous d'Au bout du jour de ce soir :



Au bout du compte : Faut-il restituer aux pays d'origine ce qui constitue nos collections muséales ? On en débat avec Toma Muteba Luntumbue, Historien de l'art, artiste et commissaire d'exposition indépendant ; et, Geoffrey Grandjean, Chargé de cours à la Faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie de l'ULG

Au bout du monde : Comme chaque semaine, nous retrouvons Olivier Nederlandt qui nous présente le sommaire du magazine Transversale de demain midi

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS