Au Bout du Jour : sur Auvio

Voici les deux rendez-vous d'Au bout du jour de ce soir :



Au bout du compte : Un entretien avec Nadia Geerts, cofondatrice et membre du Réseau d'action le Rappel pour la promotion d'un Etat laïque. Elle se remobilise pour dénoncer un nouveau règlement de la Cocof autorisant le port des signes convictionnels dans l'enseignement supérieur

Au bout du monde : Maurin Picard, correspondant du Soir aux Etats-Unis et auteur du livre « Ils ont tué monsieur H » nous détaille les conclusions d'un rapport de l'ONU, publié hier, sur les conditions et les circonstances de l'assassinat de Dag Hammarskjöld en 1961

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS