Au Bout du Jour : sur Auvio

Voici les deux rendez-vous d'Eddy Caekelberghs ce soir dans Au bout du jour :



Au bout du compte : La pollution par le plastique est l'un des défis important pour notre planète. On fait le point sur ce danger avec Jacques Exbalin, qui vient de publier « La guerre au plastique est enfin déclarée ! » aux éditions l'Harmattan

Au bout du monde : Dans quelques jours s'ouvrira une exposition sur Darwin et ce qu'il représente encore aujourd'hui, à la Cité Miroir à Liège. on en parle avec Catherine Maréchal, Vice-directrice du Centre d'Action Laïque de la Province de Liège et organisateur de l'événement, et Pierre Rigo, assistant pédagogique à l'ULG

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS