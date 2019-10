Au Bout du Jour : sur Auvio

Voici les deux rendez-vous de ce soir :



Au bout du compte : Le deuil périnatal et l'accompagnement des familles est le sujet abordé ce soir avec Hélène Guérin, qui publie « Dans ces moments-là » aux éditions Mille et une pépites

Au bout du monde : On revient sur la nécessité de réinventer la démocratie et les instances internationales avec Monique Chemillier-Gendreau, qui a publié « Régression de la démocratie et déchaînement de la violence » aux éditions Textuel

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS