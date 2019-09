Ce soir, Eddy Caekelberghs consacre l'émission à Jacques Chirac, l'ancien président français décédé ce jeudi.



Avec le témoignage, recueilli cet après-midi, de Jean-Luc Barré, éditeur chez Laffont et biographe de Jacques Chirac

Une analyse de l'homme politique Chirac avec Jean-Yves Camus, politologue et directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès

Et des archives

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS