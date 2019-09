Au Bout du Jour : sur Auvio

Ce soir, dans Au bout du jour :



Au bout du compte : Qu'en est-il des droits de l'homme et de la société civile en Afrique ? Réponse avec Yves Makwambala, qui est membre de l'organisation prodémocratie « Lucha » en RDC, et Aliou Sané du mouvement sénégalais « Y en a marre »

Au bout du monde : Le 6 octobre prochain, les électeurs kosovars se rendront aux urnes pour des élections législatives qui promettent d'être cruciales pour l'avenir. C'est l'occasion de faire un point, 20 ans après la guerre, avec Simon Rico, notre correspondant dans la zone et co-rédacteur en chef du Courrier des Balkans

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS