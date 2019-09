Au Bout du Jour : sur Auvio

Voici les rendez-vous d'Eddy Caekelberghs ce soir dans Au bout du jour :



Au bout du compte : La rentrée du Supérieur, c'était hier. Aujourd'hui, on revient sur l'enveloppe fermée des hautes écoles alors qu'elles ont connu une hausse de 25% du taux de fréquentation sur les dix dernières années. On en parle avec Vinciane De Keyser, la présidente du Conseil inter-réseaux de Concertation des Hautes écoles

Au bout du monde : Dans ce reportage, Wilson Fache, notre correspondant, est retourné sur les traces de celles et ceux qui, en Irak et en Syrie, attendent d'être jugés.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS