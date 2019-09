Les rendez-vous d'Eddy Caekelberghs ce soir :

Au bout du compte : Il est question de la Chine dans ses relations au monde avec Thierry Kellner, politologue de l'ULB et spécialiste de la Chine et de l'Iran.

Au bout du monde : Cap sur le Mexique et sur le culte voué à El Chapo et à la narcoculture au Sinaloa. Un reportage de notre correspondante, Emmanuelle Steels.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS