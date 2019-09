Au Bout du Jour - 06/09/2019

Ce soir dans Au bout du jour, Eddy Caekelberghs vous propose trois rendez-vous :



Au bout du compte : Dans le cadre du 75ème anniversaire de la libération, il est question ce soir d'une page de l'occupation en France avec la firme cinématographique Continental Films, créée par les nazis. Un livre signé par Christine Leteux, et paru aux éditions La tour verte, nous la retrace.

Au bout du monde : Le programme de Transversale avec Olivier Nederlandt. Il sera question de la libération en chantant

Au bout du fil : Cap sur la Colombie et sa capitale Medellin et le quartier de Moravia. Autrefois une décharge à ciel ouvert, il est maintenant l'un des plus grands jardins du pays. Un reportage de Najat Benrabaa

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS