Au Bout du Jour - 05/09/2019

Voici les deux rendez-vous d'Eddy Caekelberghs ce soir dans Au bout du jour :



Au bout du compte : Mais que se passe-t-il au Parlement anglais ? ... Avec Robert Langmuir, directeur chez CICERO Group, on analyse les derniers épisodes autour du Brexit.

Au bout du monde : Une nouvelle commission vient d'être créée aux Etats-Unis pour faire le tri dans les droits de l'homme et définir quels sont les "droits inaliénables" et ceux dont on peut se passer. Le point avec le constitutionnaliste américain Michel Rosenfeld

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS