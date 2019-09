Au Bout du Jour - 03/09/2019

Voici les deux rendez-vous de ce soir de l'émission Au bout du jour d'Eddy Caekelberghs:



Au bout du compte : Avec Waldo Cerdan, expert en sécurité aérienne, on revient sur la question très actuelle du « choix entre transport aérien et protection du climat ».

Au bout du monde : Un point généra sur la situation politique en Turquie : les élections municipales d'Istanbul remises en cause, la répression exercée sur l'opposition après la révolte de Gezi (2013) et la tentative de coup d'état (2016), ... Reportage d'Alexandre Beddock

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS