Au Bout du Jour - 02/09/2019

Au bout du compte : C'était la rentrée pour une série d'enfants et d'enseignants ce matin. Mais qu'en est-il des directeurs d'école ? On en trouve de moins en moins et peu sont candidats à la fonction. On parle de cette pénurie avec Stéphane Vanoirbeck, directeur du service Pouvoirs Organisateurs du SeGEC, et Pascal Lafosse, président du CEPONS

Au bout du monde : Il y est question de la libération de la Belgique il y a 75 ans avec Hugues Wenkin qui a publié deux « Mook 1944 » chez Weyrich consacrés à la libération de la Normandie à la Belgique et Bastogne.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS