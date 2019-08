Au Bout du Jour - 30/08/2019

Voici les deux rendez-vous d'Eddy Caekelberghs ce soir dans Au bout du jour :



Au bout du compte : Un point sur la situation politique belge du moment avec deux politologues : Jean-Benoît Pilet à l'ULB et à l'UNamur, et Dave Sinardet de la VUB et de Saint-Louis

Au bout du monde : Cap sur l'Iran avec Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro. Il analyse la société iranienne et notamment la femme dans cette société qui bouge sur de nouveaux paramètres

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS