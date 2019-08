Au Bout du Jour - 28/08/2019

Ce soir, Eddy Caekelberghs vous propose :



Au bout du compte : La réaction de l'ancien eurodéputé libéral britannique Graham Watson à la décision du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement la deuxième semaine de septembre et jusqu'au 14 octobre.

Au bout du monde : Un point sur le virus du sida et ce qui est à craindre de sa progression au niveau mondial avec Gilles Van Cutsem, le responsable du groupe de travail sur le VIH / SIDA de MSF

Au bout du fil : Il est question des progrès en oncologie et en traitements oncologiques avec le Professeur Ahmad Awada, chef du service de médecine oncologique de l'Institut Jules Bordet

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS