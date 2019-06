Au Bout du Jour - 26/06/2019

Au bout du compte : Il est question de climat et des deux degrés fixés par les gouvernements du monde comme limite à ne pas dépasser pour contenir le réchauffement climatique. Edwin Zaccaï, spécialiste des questions d'environnement à l'ULB, vient de publier sur le sujet un livre aux Presses de Sciences Po : « Deux degrés »

Au bout du fil : Les discriminations de genre sont en hausse. Véronique De Baets, experte de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, nous détaille ce constat

Au bout du monde : Rencontre avec l'anthropologue et ethnologue français, Marc Abélès, qui a publié « Un ethnologue au pays du luxe » aux éditions Odile Jacob

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS