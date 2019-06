Au Bout du Jour - 24/06/2019

Au bout du compte : Des obsessions qui dévient souvent en fake news, c'est ce dont nous parle Marie Pelletier dans ce livre qu'elle publie aux éditions Inculte et intitulé "Obsession".

Au bout du fil : Mise en route, il y a presque quarante ans, la centrale nucléaire de Krsko, partagée entre Croatie et Slovénie, pose beaucoup de problèmes. Les explications de Simon Rico, le rédacteur en chef adjoint du Courrier des Balkans.

Au bout du monde : De retour d'une mission en Antarctique en voilier, Bruno Danis, chercheur au Laboratoire de Biologie marine de l'ULB et chef de la mission, nous en rend compte

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS