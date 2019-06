Au Bout du Jour - 18/06/2019

Au bout du compte: Autre sujet troublant, ce soir, celui du placement des personnes âgées dépendantes en institution. Eddy Caekelberghs reçoit un confrère, Frédéric Pommier, qui témoigne dans son roman « Suzanne », du parcours de sa grand-mère. Roman paru aux éditions des Equateurs

Au bout du fil : Il est question du litige qui oppose le théâtre Le Public et les ministres Alda Greoli et Marie-Martine Schyns sur les subventions au spectacle "Pour en finir avec la question juive". Spectacle gratuit destiné aux écoles et visant à sensibiliser le jeune public à l'antisémitisme et à la lutte contre le racisme. Les explications de Michel Kacenelenbogen, directeur du Public

Au bout du monde : Puis cap sur la Turquie avec notre consoeur, Camille Lafrance, qui publie un roman : « Jours tranquilles à Istanbul » aux éditions Rive neuve

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS