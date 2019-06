Au Bout du Jour - 12/06/2019

Au bout du compte : Il est question d'économie mondiale en se demandant si le gigantisme de certains groupes et entreprises et une grande menace pour l'économie durable. C'est ce que Geert Noels pose dans son livre « Gigantisme. De « Too big to fail » vers un monde plus durable et plus humain » publié aux éditions Racine

Au bout du fil : L'Italie veut lancer une monnaie nationale alternative à l'euro. Une monnaie que l'Etat italien utiliserait pour honorer ses dettes. L'analyse de Bruno Colmant, économiste et directeur de la recherche chez Degroof Petercam.

Au bout du monde : Le Japon est-il sur le point de se remilitariser ? Cette question enflamme les débats. Dans ce reportage, notre correspondant, Bernard Delattre, a sondé les Japonais sur ce sujet.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS