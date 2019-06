Au Bout du Jour - 06/06/2019

Au bout du compte : On commémore aujourd'hui les 75 ans du débarquement de Normandie, c'est l'occasion de revenir sur « Les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale » avec Dominique Lormier, historien et écrivain français qui signe un ouvrage sous ce titre aux éditions du Rocher

Au bout du fil : La FEB appelait il y a quelques jours à la formation rapide d'un nouveau gouvernement au fédéral. Voici la réaction de son administrateur délégué, Pieter Timmermans, après les déclarations des informateurs

Au bout du monde : Et comme chaque jeudi, Olivier Nederlandt nous présente le sommaire de l'émission Transversale de ce samedi

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS