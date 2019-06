Au Bout du Jour - 05/06/2019

Au bout du compte : Il est question de confédéralisme, d'un avenir à quatre régions et de nouvelle gouvernance avec Philippe Destatte, le directeur général de l'Institut Jules Destrée

Au bout du fil : Dans quelques jours, au Kosovo, on commémorera les 20 ans de la fin de la guerre et de l'adoption de la résolution 1244 de l'ONU. Quel bilan 20 ans après ? Réponse de Simon Rico, notre correspondant dans les Balkans

Au bout du monde : Y aura-t-il une crise du café en Colombie ? Les caféiculteurs colombiens eux tirent la sonnette d'alarme. C'est le sujet d'un reportage de notre correspondante Najet Benrabaa

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS