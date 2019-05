Au Bout du Jour - 28/05/2019

Au bout du compte : A l'heure où la Belgique semble devenir ingouvernable, le philosophe français Pierre-Henri Tavoillot pose la question ultime : « comment gouverner un peuple-roi » ? C'est aussi le titre de l'ouvrage qu'il publie aux éditions Odile Jacob : « Comment gouverner un peuple-roi ? Traité nouveau d'art politique »

Au bout du fil : Cap sur la Slovénie où la colère gronde chez les médecins. Les explications de Simon Rico du Courrier des Balkans

Au bout du monde : Et au lendemain du scrutin européen de dimanche, on reçoit un témoin de la naissance de l'Europe et de son évolution : Paul Collowald. Il fut le chef de cabinet de Pierre Pfimmlin, ancien président du parlement européen, et aussi ancien directeur général de l'information à la Commission et au parlement. L'occasion de requestionner les fondamentaux de l'Union.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS