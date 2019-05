Au Bout du Jour - 27/05/2019

Au bout du compte : Au lendemain des élections qui voient chez nous, au nord du pays, tout comme ailleurs en Europe, la montée des partis populistes, une réflexion s'impose. Marc Lazar, historien et sociologue français vient de cosigner avec Ilvo Diamanti un ouvrage sur ce sujet: « Peuplecratie », paru chez Gallimard

Au bout du fil : Elections encore mais cette fois celles de la municipalité d'Istanbul annulées par le président turc. Analyse avec notre correspondante Anne Andlauer

Au bout du monde : Avec Daniel Guéguen, qui se présente comme "le plus ancien lobbyiste à Bruxelles », on tente de comprendre l'opacité du fonctionnement européen et l'action des lobbyistes

