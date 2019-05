Au Bout du Jour - 23/05/2019

Au bout du compte : Pauvreté, précarité et solidarité sont au cœur des préoccupations de nos deux invités : Christine MAHY, Secrétaire générale et politique du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté et Serge BAGAMBOULA, membre de la Coordination des sans-papiers. Ils nous exposent les points principaux de leur mémorandum respectif

Au bout du fil : Anne Robertz, responsable du calculateur Greentripper, nous explique le mécanisme de compensation CO2 des vols en avion. Une inquiétude environnementale qui fait débat.

Au bout du monde : Et comme tous les jeudis, nous découvrons le sommaire de l'émission Transversale de samedi. Olivier Nederlandt nous le présente.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS