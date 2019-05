Au Bout du Jour - 21/05/2019

Au bout du compte : L'expérience du G1000 et les nouvelles formes de démocratie participative sont aussi au centre du débat politique à la veille des scrutins de ce 26 mai. On en parle avec Min Reuchamps, politologue de l'UCL et Yves Dejaeghere, coordinateur du G1000

Au bout du fil : Autre thème soumis aux politiques en campagne électorale : le logement et son accessibilité. Préoccupation défendue par Sohonet, une plateforme collaborative qui a pour objectif de promouvoir et soutenir la création de logements abordables pour les publics fragilisés. Explications de Barbara Charles de la Brousse, Coordinatrice Sohonet

Au bout du monde : Test-Achats a lui aussi publié un mémorandum pour la défense des droits des consommateurs. Bilan et prospectives avec sa porte-parole, Julie Frère

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS