Au Bout du Jour - 16/05/2019

Au bout du compte : Qu'en est-il de la Culture aux quatre coins de l'Europe ? Réponse avec Jean-Noël Tronc, le directeur général de la Sacem, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Il livrait d'ailleurs une réflexion sur le sujet dans un numéro de « Questions d'Europe » de la Fondation Schuman en mars et intitulée : « Et si on recommençait par la culture ? Plaidoyer pour la souveraineté européenne »

Au bout du fil : Suite de nos interpellations de membres de la société civile aux partis et candidats aux élections du 26 mai avec, ce soir, une des priorités de la Ligue des familles : une réforme de la fiscalité des familles. Détails avec Caroline Tirmarche, responsable du service études à la Ligue

Au bout du monde : Nous retrouvons, comme chaque jeudi, le sommaire de l'émission Transversale de samedi que nous présente Olivier Nederlandt.

