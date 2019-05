Au Bout du Jour - 14/05/2019

Au bout du compte : La parole est donnée au monde patronale : quel bilan fait-il des législatures fédérale et régionale écoulées et quelles sont ses principales priorités pour les futurs gouvernements. Eddy Caekelberghs reçoit Pieter Timmermans, l'administrateur délégué de la FEB, Olivier de Wasseige, administrateur délégué de l'Union Wallonne des Entreprises et Pierre-Frédéric Nyst, président de l'Union des Classes moyennes

Au bout du fil : Cap sur la Roumanie où le président a décidé d'organiser un référendum le jour des élections européennes sur, le thème de la corruption. Les explications de Nicolas Trifon, le correspondant du Courrier des Balkans en Roumanie

Au bout du monde : Autre voix qui énonce ses recommandations et attentes à la veille des scrutins du 26 mai, celle de Sylvie Lausberg, la présidente du Conseil des femmes francophones. Il est notamment question de la place et de la représentativité des femmes.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS