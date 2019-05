Au Bout du Jour - 13/05/2019

Au bout du compte : Quel bilan « Justice » pour la législature sortante et quelles sont les attentes et recommandations du secteur pour les politiques à venir. C'est ce dont on débat avec Marie Messiaen, la présidente de l'Association syndicale des magistrats, et Jean-Pierre Buyle, le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique

Au bout du fil : Olivier van Essche, Président de l'Asbl ELEVeS, dénonce toujours le décret inscription. 12 ans après, ça ne fonctionne toujours pas », constate-t-il.

Au bout du monde : Réflexion autour de l'Europe avec l'un des spécialistes de la question, Panayotis Soldatos. Il lui a consacré un ouvrage « L'Union européenne en trajectoire perturbée », paru chez Academia

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS