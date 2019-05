Au Bout du Jour - 07/05/2019

Au bout du compte : Il est question d'Europe et des enjeux européens du scrutin du 26 mai avec Jean-Dominique Giuliani, le président de la Fondation Schuman à Paris, qui publie « La grande bascule. Le XXIe siècle européen » aux éditions de L'école de guerre

Au bout du fil : Véronique Culliford, présidente fondatrice d'IMPS et fille de Peyo, et Philippe Glorieux, directeur communication IMPS, nous présentent le partenariat passé entre l'Union européenne et les Schtroumpfs pour nettoyer les océans et les plages

Au bout du monde : Réflexion large sur la démocratie avec Jean-Claude Kaufmann, qui publie « La Fin de la démocratie. Apogée et déclin de la civilisation », aux éditions Les Liens qui Libèrent

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS