Au Bout du Jour - 06/05/2019

Au bout du compte : Tour d'horizon des mémorandums des représentants de la société civile avec ce soir, ceux des Villes et Communes de Wallonie, de Brulocalis pour les communes bruxelloises et des fédérations wallonnes et bruxelloises des CPAS

Au bout du fil : Un rapport sur la biodiversité fait état d'une extinction des espèces animales et végétales « sans précédent ». On fait le point avec Hélène Soubelet, directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité

Au bout du monde : Reportage dans le Kurdistan irakien où des mineurs accusés d'appartenance à l'état islamique sont torturés par les services de sécurité kurdes. Reportage signé Noé Pignède.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS