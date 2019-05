Au Bout du Jour - 02/05/2019

Au bout du compte : Bilan des mandatures écoulées et principales revendications du secteur des mutualités au politiques avec Xavier Brenez des Mutualités Libres, Jean Hermesse de la Mutualité Chrétiennes et Jean-Pascal Labille de Solidaris

Au bout du fil : Un projet « Arboretums 125 » ans de la Société royale forestière belge vise à tester des arbres résistants aux changements climatiques. Explications de Nicolas Dassonville, responsable du projet à la SRFB

Au bout du monde : Et nous sommes jeudi, nous retrouvons Olivier Nederlandt qui nous présente le sommaire du magazine Transversale de samedi

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS