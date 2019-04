Au Bout du Jour - 25/04/2019

Au bout du compte : Il est question de populisme ce soir avec Bernard Spitz, président de la commission Europe et International du Medef et de la Fédération française de l'assurance (FFA). Il vient de publier « Merci l'Europe, Riposte aux sept mensonges populistes » chez Grasset

Au bout du fil : Un code de déontologie du secteur financier avec l'obligation de prêter serment des banquiers est en préparation. Febelfin, le représentant du secteur financier, déplore cette mesure . Voici la réaction de son administrateur délégué, Karel Van Eetvelt

Au bout du monde : Et nous retrouvons, comme chaque jeudi, Olivier Nederlandt qui nous présente le sommaire de l'émission Transversale de samedi

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS