Au Bout du Jour - 23/04/2019

Au bout du compte : Albert Moukheiber, est chercheur en neurosciences cognitives, psychologue clinicien et co-fondateur de l'association CHIASMA qui s'intéresse notamment aux biais cognitifs et aux erreurs de logique. Il y a peu, il donnait une conférence à Namur sur le thème de : Pourquoi est-on persuadé d'avoir raison... même quand on a tort.

Au bout du fil : Hilde Stas Regional Manager Consulting Brussels & Wallonie chez SD Worx nous explique ce qu'est le plan « cafeteria » qui gagne en popularité

Au bout du monde : Nicolas Tavitian, le Président du Comité des Arméniens de Belgique, nous interpelle sur le texte de loi interdisant les discours négationnistes, qui sera voté demain à la Chambre des représentants, à l'exception du discours niant le génocide arménien ... Or, la Belgique a reconnu ce génocide en 1998 et le Premier, Charles Michel avait tenu en 2015 un discours dans le même sens

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS