Albert MOUKHEIBER, est chercheur en neurosciences cognitives, psychologue clinicien et co-fondateur de l’association CHIASMA qui s’intéresse notamment aux biais cognitifs et aux erreurs de logique. Il y a peu, il donnait une conférence à Namur sur le thème de : Pourquoi est-on persuadé d'avoir raison... même quand on a tort.

