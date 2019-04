Une campagne de Vétérinaires Sans Frontières, SOS Faim, Oxfam-Solidarité et European Milk Board dénonce les exportations de lait européen en Afrique de l’Ouest. Détails avec François Graas, responsable du service « Information et Plaidoyer » de SOS Faim et Mme Gariko, une éleveuse burkinabé.

Émission Au Bout du Jour