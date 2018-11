Cap sur l’Espagne avec Valérie Demon et avec deux dossiers. D’une part, l’Espagne vient de refuser à l’Argentine, qui les réclamait, des documents sur la mort du poète Garcia Lorca, tué en 1936. Et, d’autre part, la tombe du dictateur Franco continue d’agiter la vie politique espagnole et devient un casse-tête pour le gouvernement socialiste

Émission Au bout du Jour