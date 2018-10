La nouvelle Campagne Tam Tam lance aux politiques son nouveau mot d’ordre et appelle à plus de dignité. Dignité qui est inscrite dans l’article 23 de la constitution belge. Il en est question avec Brieuc Wathelet, porte-parole francophone de la Campagne Tam Tam, et Christine Mahy, la secrétaire générale du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté

Émission Au bout du Jour