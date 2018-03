Ce 22 mars, on commémore les attentats de Bruxelles de 2016. Et, avec la journaliste et sociologue Isabelle Seret, on revient sur les questions de radicalisation et de déradicalisation. Elle publie avec Vincent de Gaulejac « Mon enfant se radicalise. Des familles de djihadistes et des jeunes témoignent », chez Odile Jacob.

