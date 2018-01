Avec ou sans visa, la musique voyage ! C'est ce que nous raconte ce soir Françoise Nice dans sa fiction. La musique est aussi un terrain de compétition entre l'Est et l'Ouest. Pourtant des amitiés se nouent, des partitions s'échangent. Malgré la vigilance de l'Union des compositeurs et du KGB, il y a des trous dans le rideau

Émission Au Bout du Jour