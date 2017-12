Au Bout du Jour - Spéciale Révolution russe de 1917-1-La Bande Son d'une Révolution - 26/12/2017

Premier épisode, ce soir de "La bande son d'une révolution", intitulé "Un grand vent de liberté disait ma grand-mère"... Jeune bourgeoise de Saint-Pétersbourg, Maria Serguéièvna avait eu 18 ans en 1917. A son petit-fils Pierre, elle raconte une jeunesse bercée de poésie et de musique, et son adhésion à la Révolution. Le courant du "Proletkult" veut apporter l'art aux masses prolétariennes. La diversité et la liberté artistique sont de mise… On pense à un grand vent de liberté …

Émission Au Bout du Jour