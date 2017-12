Au Bout du Jour - Spéciale Révolution russe de 1917- Préludes: Pascla Delwit, Aude Merlin et...

Premier numéro, ce soir, d'une série spéciale que l'on vous propose durant ces deux semaines de congé. Une série composée de neuf épisodes réalisés par Françoise Nice et consacrés au centenaire de la révolution russe de 1917 à travers la musique et la culture. Mais ce soir, en préface à ces émissions, Eddy Caekelberghs revient sur ce que fut l'impact de cette révolution chez nous en 1917 avec le politologue Pascal Delwit. Et, sur la Russie d'aujourd'hui avec Aude Merlin de l'ULB et le sociologue russe du centre Levada, Alexeï Levinson

Émission Au Bout du Jour