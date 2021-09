Les élections législatives en Russie : quel signal enverront-elles ? Nous l'entendrons à travers des reportages auprès de jeunes russes, à Saint-Pétersbourg, menés par Jean-François Herbecq. Et puis, nous analyserons les tendances des élections législatives et de la situation de la Russie avec Aude Merlin, politologue, spécialiste de la Russie et du Caucase à l'Université libre de Bruxelles