Assassinat du Juge Falcone, les mafias déstabilisent encore les démocraties

La mort des Juges Falcone et Borsellino a marqué l’histoire récente de l’Italie. L’histoire de ces deux hommes qui ont combattu à la fois la violence de la Cosa Nostra, la mafia sicilienne, et la défaillance de l’Etat italien résonne encore aujourd’hui. D’une part parce que leur assassinat a provoqué un énorme séisme dans société italienne. D’autre part parce que les mafias sont encore présentes, aujourd’hui, et la violence comme la corruption et le trafic de drogue mettent aujourd’hui en péril nos démocraties.



Invités : François Farcy, Directeur de la police judiciaire fédérale de Liège, un des plus fins connaisseurs des mafias qui agissent en Belgique.

Sarah Vantorre, Vice-Présidente de l’association Basta ! Belgian Antimafia Steps Towards Awareness, association la lutte contre toutes formes de corruption et de criminalité organisée, plus particulièrement de type mafieux.

Sébastien Georis, journaliste judiciaire à la RTBF