Apple, grand défenseur de la vie privée - Les Décodeurs - Nouvelles Technologies - 28/10/2018

" Pour Apple, la vie privée est un droit fondamental." Cette semaine, Tim Cook, patron d’Apple, était de passage à Bruxelles. Et dans un discours au parlement européen, il a tenu à défendre la vie privée qui, selon ses dires, serait menacée par certaines applications numériques. Il en a profité pour tresser des lauriers au RGPD : " Merci pour votre travail, pour avoir montré qu'il était possible d'avoir une politique qui rende possible le développement d'une technologie centrée sur l'homme, avec la ferme conviction que le meilleur - et non le pire - est encore devant nous. " Décodage d’un discours surprenant avec Gilles Quoistiaux.

