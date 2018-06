Antoine Rault - Entrez sans frapper - 12/06/2018

L'écrivain et dramaturge français Antoine Rault pour son nouveau roman "La traversée du paradis" (Albin Michel).



Auteur de théâtre à succès en France et dans le monde, Antoine Rault a publié de nombreuses pièces dont Le Caïman et Le Diable rouge, et chez Albin Michel, Le Démon d'Hannah (2009), L'Intrus (2011), Le Système (2015) et Un Nouveau Départ (2016). Ses trois premiers romans, Je veux que tu m'aimes (2010), La vie dont tu rêvais (2014), La Danse des vivants (2016) ont été publiés chez Albin Michel. 1920.



À l'heure où Lénine et les Bolcheviks font régner la Terreur rouge, l'espion français Charles Hirscheim, devenu l'espion allemand Gustav Lerner, est envoyé en mission en Russie. Il s'y fait passer pour un communiste. Il est en réalité à la recherche de la femme qu'il aime, Tamara, jeune danseuse de cabaret qu'il a rencontrée à Berlin et qui a mystérieusement disparu du jour au lendemain... Dans ce grand roman d'amour et d'aventures, Antoine Rault raconte le destin de personnages inoubliables, Allemands, Russes et Français, à travers lesquels il dresse le portrait de toute une époque : celle de l'Europe des années vingt bouleversée par la guerre et la Révolution communiste.

